سحب ممطرة على 3 مناطق بالمملكة.. الخميس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر معظم مناطق المملكة، الخميس، بطقس مستقر على معظم الأجواء.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن مرتفعات جازان وعسير والباحة، تتأثر الخميس، بسماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأضاف المركز، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق «الأرصاد» يشهد الخليج العربي، رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 – 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، الخميس، على معظم مناطق المملكة بالدرجة المئوية:

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