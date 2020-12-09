«الجمارك»: على حملة الـ60 ألف ريال تقديم تقرير بذلك.. والعقوبة تنتظر المخالف

أكدت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أهمية تقديم القادمين أو المغادرين من المملكة والذين يحملون مبالغ مالية بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر تقديم إقرار يفيد بذلك.

وعبر حسابها الرسمي على تويتر، بثت الجمارك بيانًا، قالت فيه: عند دخول أو مغادرتك المملكة تذكر ما إذا كان بحوزتك ما يستوجب الإقرار من عدمه، مؤكدة أن عدم الإقرار يعرضك للمساءلة القانونية.

ولفتت إلى أن المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر و ما يعادلها من عملات أخرى يجب تقديم إقرار بشأنها، سواء عند المغادرة أو القدوم إلى المملكة.

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