بثت رسالة توعية عبر حسابها الرسمي
أكدت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أهمية تقديم القادمين أو المغادرين من المملكة والذين يحملون مبالغ مالية بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر تقديم إقرار يفيد بذلك.
وعبر حسابها الرسمي على تويتر، بثت الجمارك بيانًا، قالت فيه: عند دخول أو مغادرتك المملكة تذكر ما إذا كان بحوزتك ما يستوجب الإقرار من عدمه، مؤكدة أن عدم الإقرار يعرضك للمساءلة القانونية.
ولفتت إلى أن المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال أو أكثر و ما يعادلها من عملات أخرى يجب تقديم إقرار بشأنها، سواء عند المغادرة أو القدوم إلى المملكة.
اقرأ أيضًا:
«الجمارك» تجدد التذكير بعدد السجائر المسموح بها للقادمين إلى المملكة
كانت هذه تفاصيل خبر «الجمارك»: على حملة الـ60 ألف ريال تقديم تقرير بذلك.. والعقوبة تنتظر المخالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.