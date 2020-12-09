جاء ذلك خلال تفقده أمس، سير العمل في المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، حيث عقد اجتماعاً خلال الزيارة بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ومساعديه، واستعرض خلاله المشاريع المُنجزة والمشاريع الجاري تنفيذها بصحة مكة المكرمة.
واطلع الربيعة على عدد من المرافق والمنشآت الصحية في مكة المكرمة، ورافقه في الجولة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور وائل مطير وعدد من قياديي الصحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الربيعة: إنجاز مشاريع مكة وفق المعايير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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