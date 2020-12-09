إلغاء الاختبارات المتصلة لقياس المعلمين

إعادة الاختبار
قال معلمون إن هيئة تقويم التعليم ذكرت مسبقاً أن كل من اجتاز اختبار قياس المعلمين هو مؤهل للحصول على الرخصة، ولكننا تفاجأنا عند الدخول للموقع بضرورة إعادة الاختبار كون أن الاختبار متصل، وأشاروا إلى أن الاختبارات في السابق كانت متصلة إلا أنه كان هنالك جزء مخصص للتربوي وآخر للتخصص والدرجات منفصلة ومحددة، وعلى ضوء هذين الجزأين تم تعييننا في وزارة للتعليم ولو تعثر أي متقدم في التخصص أو التربوي فلن يتم تعيينه.
اجتياز الاختبار
أضاف المعلم مازن مشعل، أن هيئة تقويم التعليم ذكرت في بداية تدشينها عن الآلية بأن كل من اجتاز اختبار قياس المعلمين هو مؤهل للحصول على الرخصة، بعد ذلك تراجعت لتعلن بأن من اجتاز الاختبار بطريقة منفصلة هو من يستحق الرخصة دون تحديد تاريخ معين، وهذا ينطبق على جميع من اجتاز اختبار قياس المعلمين والمحدد وفق معايير الهيئة في تلك الفترة.
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