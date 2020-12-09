6988 بلاغا للمراكز الإسعافية بهلال مكة

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، خلال شهر نوفمبر المنصرم 6988 بلاغا، تم تمريرها للمراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة الإسعافية للمرضى والمصابين بكل كفاءة ومهنية. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ«دوت الخليج» أن «حالة مريض عادي» سجلت أعلى نسبة بلاغات والمتمثلة بـ 2255 بلاغا وحوادث التصادم كانت الأعلى حيث وصلت إلى 1034 بلاغا. وأشار إلى أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي تتلقى الاتصال عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني للهواتف الذكية. الحالات المرضية مرض عادي (2255) مرض معدٍ (415) نزيف (63) ولادة (52) توقف قلب (45) اشتباه جلطة (28) أزمة قلبية (146) غيبوبة (132) إغماء (439) أزمة تنفسية (345) صرع (112) الحوادث تصادم (1034) دهس (238) انقلاب سيارة (443) مشاجرة (240) صعق كهربائي (18) سقوط (241) بتر طرف (4) انهيار مبنى (7) غرق (4) حادث حريق (280) احتجاز (127) استخدام آلة حادة (22) تسرب غاز (22) حالات أخرى (276) إجمالي البلاغات (6988)



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