13 ألف موظف تركوا الخدمة 93.7 % منهم سعوديون

بلغ إجمالي موظفي القطاعات الحكومية الذين تركوا الخدمة خلال العام الماضي 1441 نحو 13116 موظفاً، منهم 12284 مواطناً ومواطنة بنسبة 93.7 %، وبلغ غير السعوديين 832 موظفاً بنسبة 6.3 %، في حين بلغ عدد المتوفين 719 وفاة لموظفي الدولة من المواطنين.

النسبة الأعلى

كشف التقرير الصادر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أن إجمالي الموظفين الذين تركوا الخدمة للعام الماضي من الذكور بلغ 8710 موظفين بنسبة 66.4 % منهم 8249 سعوديون، و461 غير السعوديين، أما الموظفات النساء فبلغ عددهن 4406 موظفة بنسبة 33.6 % منهم 4035 مواطنة و371 غير سعودية، في حين جاءت النسبة الأعلى من المواطنين والمواطنات الذين تركوا الخدمة للعام الماضي بسبب التقاعد المبكر بـ5427، منهم 2924 مواطناً و2503 مواطنات، تلاهم الذين بلغوا سن التقاعد بـ4736، منهم 3673 مواطناً و1063 مواطنة، ثم المتوفون بـ719 للرجال 553 وفاة، و166 للنساء.

السن النظامية

بلغ عدد غير السعوديين 648 ممن تم إنهاء عقده، أو استقال، 106 إنهاء عقد متعاقد لإحلال سعودي، ثم 65 إنهاء عقد متعاقد لبلوغه السن النظامية في حين توزع غير السعوديين الذين تركوا الخدمة على 36 جنسية منها 266 مصرياً، ثم السودان بـ117، ثم الهند بـ109 موظفين.

ووفقاً للتقرير جاءت أعلى نسبة في أعداد الذين تركوا الخدمة خلال شهر رجب 4157 موظفاً وموظفة بنسبة 31.7 % منهم 4114 سعوديا، و43 غير سعوديين، ثم شهر ذي الحجة بـ3895 بنسبة 29.7 %، منهم 3669 سعوديا، و226 غير سعوديين.

إجمالي من ترك الخدمة

12284 السعوديون93.7 %

832 غير سعوديين6.3 %

8710 الذكور66.4 %

4406 الإناث33.6 %

13116

موظفاً

أسباب ترك الخدمة للسعوديين

5427

تقاعد مبكر

4736

تقاعد

214

تقاعد لعجز

4

تقاعد بأمر

21

استبعاد متدرب - دارس

719

وفيات

618

استقالة

4

إعفاء بأمر

14

إلغاء قرار تعيين

11

انتهاء خدمة

21

إنهاء تعاقد

3

إنهاء خدمة

338

إنهاء خدمة، لنقله لنظام آخر

2

إنهاء عقد - استقالة متعاقد

7

طي قيد

145

المفصولون

غير السعوديين

خلال الأشهر

634محرم

337صفر

373ربيع أول

350ربيع ثانٍ

994جماد الأول

578جماد آخر

4157رجب

491شعبان

472رمضان

493شوال

342ذوالقعدة

3895ذو الحجة

36

جنسية

461

الذكور

371

إناث