شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج أجمل 6 صقور في ختام مسابقة المزاين والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المزاين قد انطلقت أول أمس، وأقام المهرجان على مدى الأيام الثلاثة الماضية سبعة أشواط، خصص لها نادي الصقور السعودي جوائز نقدية إجمالية تبلغ 4.2 مليون ريال، بواقع 600 ألف ريال لكل شوط، إذ يحصل المركز الأول على 300 ألف ريال، والثاني على 200 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث على 100 ألف ريال.
وتخضع الصقور المشاركة لمعايير لجنة التقييم، والتي توزع 100 درجة على 7 عناصر للجمال، وهي: الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الحجم، اللون، الوسرة، وتمنح الصقور صاحبة أعلى تقييم جوائز المسابقة.
وشهد اليوم إقامة شوط لفئة حر أسود/أدهم قرناس، وهو شوط مستحدث يقام للمرة الأولى في المهرجان، فاز بمراكره الثلاثة الأولى الصقار عبدالله خريزان الدوسري، لصقوره سرهيد، بطاش، سمران، والتي حققت الدرجات 95 و 86 و 77 على التوالي.
فيما كان الشوط الثاني لفئة حر قرناس، وفاز بمركزيه الأول والثاني الصقران "عفاس" و"صعب"، لصاحبهما الصقار غانم مدعث الدوسري، وحققا 94 و 85 درجة على التوالي، فيما كان المركز الثالث من نصيب الصقر سلطان، للصقار علي بن هادي العجمي، واستحق 75 درجة في معايير لجنة التقييم.
كانت هذه تفاصيل خبر تتويج أجمل 6 صقور في ختام مسابقة المزاين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.