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حقيقة إصدار اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، وهي منصة إعلامية سعودية مستقلة، اليوم الأربعاء، عن حقيقة ما تم تداوله حول إصدار اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أن الصورة مفبركة ومتداولة منذ عام 2014، حيث سبق أن نفت الإدارة العامة للمرور ذلك رسميًّا عدة مرات.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد نفت في وقت سابق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اللوحات الجديدة للسيارات في السعودية.
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