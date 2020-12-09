10 معلومات عن السعودي أحمد خوقير.. كسر قاعدة عمرها 110 أعوام

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

أصبح الدكتور أحمد خوقير أول شخص من خارج الولايات المتحدة يشغل منصب رئيس قسم الوقود والبتروكيماويات في المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين (AIChE)، ليكسر بذلك قاعدة عمرها 110 أعوام.

10 معلومات عن الدكتور أحمد خوقير

1- فاز بهذا المنصب بعد منافسة شديدة مع كبار الأساتذة والمهندسين من الجامعات وشركات الطاقة حول العالم، وقد شغل منصب النائب الثاني لرئيس القسم في عام 2018 ثم النائب الأول للرئيس في عام 2019.

2- أول زميل عربي في AIChE، وهي منظمة مهنية للمهندسين الكيميائيين من حول العالم، وأصغر عضو منتخب في مجلس زملائه.

وتأسست هذه المنظمة عام 1908 لتمييز المهندسين الكيميائيين كمهنة مستقلة عن الكيميائيين والمهندسين الميكانيكيين، وتضم أكثر من 60 ألف عضو من نخبة أرقى الجامعات والشركات الدولية والهيئات الحكومية ومختبرات الطاقة المتجددة من أكثر من 110 دول حول العالم.

3- حصل أحمد خوقير على درجة الماجستير والدكتوراه في الهندسة الكيميائية، وماجستير إدارة الأعمال، وشهادة في الاستثمار والتمويل.

4- عمل لمدة 30 عامًا مع أرامكو، وبدأ حياته المهنية في العمل على تركيبات ومواصفات وإنتاج زيوت التشحيم في شركة بترومين لزيوت التشحيم بجدة.

5- كان أول سعودي يتخصص في تحويل البترول الثقيل إلى منتجات مفيدة وامتدت مسيرته المهنية إلى أقسام هندسية أخرى.

6- عمل أحمد خوقير على تصميم مصفاة ياسرف التي تعتبر من أكثر المصافي تقدمًا في العالم.

7- من مؤسسي جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست.

8- في عام 2009، انضم إلى الفريق المؤسس لجامعة الملك عبدالله واستمر في العمل على مشاريع مختلفة لمراكز البحوث المتقدمة والمباني البحثية والمجمعات السكنية وتطوير قرية ثول بما في ذلك تطوير المدارس والطرق وأنظمة المرافق الكاملة والمساجد والأماكن العامة ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومركز المؤتمرات التراثية، وبناء مشروع المجمع السكني للحرس الوطني في كاوست، كما كان مسؤولًا عن بناء مختبرات الأبحاث المتقدمة.

9- تم تكريمه بجائزة الشؤون الملكية لمشاركته المتميزة في تأسيس كاوست.

10- كان آخر مشاريعه هو مركز أرامكو المتقدم للأبحاث والتطوير والذكاء الاصطناعي في كاوست.



