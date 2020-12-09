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2020-12-09 ضبط مواطن ظهر في مقطع يستعرض بسلاح رشاش في عسير متابعات الخليج 365 - عسير تمكنت الفرق السرية بدوريات الأمن في منقطة عسير من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد ظهوره في مقطع فيديو على مواقع التواصل يستعرض بسلاح ناري من نوع “رشاش”. كما ضبط بحوزته حبوب يشتبه أنها خاضعة للرقابة الطبية وبرفقته شخص آخر. وجاري اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.



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