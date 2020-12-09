شرطة المدينة تطيح بعصابة النشل وسرقة المنازل

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - واس

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب عدد من عمليات النشل وسرقة المنازل.

وصرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن القبض على أربعة مواطنين (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع)، وذلك إثر تورطهم بارتكاب عددٍ من عمليات النشل في أماكن الازدحام، بالإضافة لعمليتي سرقة من المنازل، وقدرت الأموال التي استولوا عليها من ذلك بحوالي (272.250) ريالاً.

وأضاف القحطاني أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.



