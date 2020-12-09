كندا تمنح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الأربعاء، عن منح الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة فايزر، الخاص بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

من ناحية أخرى، واجه أول لقاح في العالم ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة مشاكل في غضون أول 24 ساعة بعد تحذير بريطاني لأي شخص يعاني من حساسية خطيرة تجاه الأدوية أو الطعام بعدم تناول لقاح فايزر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حذرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، الأشخاص الذين يعانون من الحساسية بتجنب أخذ لقاح فايزر؛ ويأتي ذلك بعدما تسبب أول لقاح في العالم في مشاكل صحية كبيرة بعد إصابة شخصين من العاملين في القطاع الصحي بـ”ردود فعل تحسسية” بعد ساعات من أخذهما اللقاح.

ولا يعرف عدد الأشخاص المقرر منعهم من الحصول على لقاح فايزر، لكن ما يصل إلى 7 ملايين شخص في بريطانيا يعانون من الحساسية الشديدة التي تتطلب رعاية طبية متخصصة.

ووجهت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) هذا الصباح مجموعة من النصائح الوقائية لجميع المؤسسات الصحية في بريطانيا بأن الأشخاص الذين لديهم تاريخ طويل من ردود الفعل التحسسية تجاه الأدوية أو الطعام أو اللقاحات يجب ألا يتلقوا اللقاح.

وقالت جون رين، الرئيس التنفيذي لوكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية: إن الشخصين عانوا من رد فعل تحسسي بعد فترة وجيزة من تلقي لقاح كوفيد-19 وأن الجهة المنظمة تحقق، وكان لدى كلا الشخصين تاريخ من الحساسية الخطيرة.

وقال البروفيسور ستيفن بويس، المدير الطبي الوطني لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا: “جاءت نصيحتنا على أساس وقائي لذلك لا يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي من الأدوية من تلقي هذا التطعيم بعد أن استجاب شخصان لهما تاريخ من ردود الفعل التحسسية الكبيرة بشكل سلبي، وكلاهما يتعافى بشكل جيد”.

