إنشاء منصة معلوماتية رقمية لتحسين سلامة الطرق

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ويهدف المركز من تطوير (مرصد سلامة الطرق) إلى تمكين متخذي القرار من اتخاذ إجراءات فعالة بشكل آن، للحد من المشكلات المؤثرة على سلامة مرتادي الطرق، في حين يعمل في المرصد كفاءات وطنية مؤهلة ومدعمة بخبرات محلية وعالمية لنقل وتطبيق أفضل الممارسات، والاستفادة من الطفرة المعلوماتية بتوظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات حوادث الطرق ومعلوماتها وربط البيانات من مصادرها المختلفة، مثل بيانات الحوادث والحركة المرورية والبيانات الطبية.ويتوقع أن يكون المرصد أداة تمكين تتنوع مخرجاته من تحليلات وصفية إلى أخرى معمقة، ومؤشرات إحصائية متعددة الأغراض، وإمكانية استصدار خرائط المواقع الخطرة التي تتراكم فيها الحوادث بشكل لافت، أو ما يعرف بخرائط (بؤر الحوادث)، وذلك باعتماد أساليب هندسية حديثة لم تطبق من قبل بالمملكة، والخرائط الرقمية التنبؤية التي تمكن المختصين من تحديد المواقع ذات المخاطر المرتفعة كإجراء استباقي لمعالجتها.
وتتيح المنصة لمستخدميها حساب تقدير التكلفة الاقتصادية للحوادث الواقعة في أي منطقة أو موقع يختاره المحلل، وذلك من خلال نموذج رياضي طوره المركز بمشاركة الجهات ذات العلاقة.
كما يشتمل المرصد على خوارزميات وأساليب تحليل متقدمة في تحليل البيانات الضخمة.
مرصد سلامة الطرق:
- تمكين متخذي القرار من اتخاذ إجراءات فعالة بشكل آن.
- الحد من المشكلات المؤثرة على سلامة مرتادي الطرق.
- يعمل في المرصد كفاءات وطنية مؤهلة ومدعمة بخبرات محلية وعالمية.
- توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات الحوادث.
- ربط البيانات من مصادرها المختلفة.
- إمكانية استصدار نوعين من الخرائط الرقمية.
- تتيح المنصة لمستخدميها حساب تقدير التكلفة الاقتصادية للحوادث.
- يشتمل على خوارزميات وأساليب تحليل متقدمة في تحليل البيانات الضخمة.
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