تأهيل أسر الضمان الاجتماعي بحائل لسوق العمل

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وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور مؤسسات المجتمع بين القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية بالمنطقة، والاستفادة من برامج القطاعات في دعم وتأهيل وتمكين الأسر الضمانية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع مكتب الضمان الاجتماعي بحائل أمس مذكرة تفاهم وتعاون مع مجموعة من القطاعات الأهلية بالمنطقة في عدد من المجالات التدريبية.وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل فريح العياد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز وتفعيل دور مؤسسات المجتمع بين القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية بالمنطقة، والاستفادة من برامج القطاعات في دعم وتأهيل وتمكين الأسر الضمانية.

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