رئاسة أمن الدولة تستثمر قدرات جامعة نورة البحثية

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وتضمنت بنود المذكرة مجالات، منها التعليم، وذلك بالاستفادة من أعضاء الهيئتين التعليمية والبحثية، وبرامج الدراسات المتخصصة، إضافة إلى مجال التدريب من حيث تبادل المدربين وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة والاستفادة من إمكانية الطرفين في تنفيذ دورات تطبيقية متخصصة.وتناولت المذكرة مجال الدراسات والبحوث والنشر من أجل تبادل الإصدارات العلمية، وتسهيل الاستفادة من المستودع الرقمي والمكتبات في المجال العلمي، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستشارات العلمية والتطويرية.
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