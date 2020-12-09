شكرا لقرائتكم خبر رئاسة أمن الدولة تستثمر قدرات جامعة نورة البحثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من رغبة الطرفين في الاستفادة من الإمكانات المشتركة، وقعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس مع وكالة رئاسة أمن الدولة للموارد البشرية مذكرة تفاهم، لاستثمار القدرات البحثية والتطويرية المختلفة، حيث مثلت الجامعة رئيستها الدكتورة إيناس العيسى، فيما مثل الرئاسة وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر الصيخان.

وتضمنت بنود المذكرة مجالات، منها التعليم، وذلك بالاستفادة من أعضاء الهيئتين التعليمية والبحثية، وبرامج الدراسات المتخصصة، إضافة إلى مجال التدريب من حيث تبادل المدربين وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة والاستفادة من إمكانية الطرفين في تنفيذ دورات تطبيقية متخصصة.

وتناولت المذكرة مجال الدراسات والبحوث والنشر من أجل تبادل الإصدارات العلمية، وتسهيل الاستفادة من المستودع الرقمي والمكتبات في المجال العلمي، إضافة إلى التعاون في مجالات الاستشارات العلمية والتطويرية.