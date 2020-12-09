شكرا لقرائتكم خبر 21 إجابة عن تساؤلات الاختبارات النهائية بمنصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين لم يتبق على الاختبارات النهائية التي ستعقد عن بعد من خلال منصة مدرستي سوى بضعة أيام، تثار تساؤلات عدة في الميدان التربوي حول الاختبارات وآليتها وزمنها، وكيفية التعامل مع الطلبة المتغيبين بعذر فيها.

إدارة تعليم مكة أجابت عن أبرز التساؤلات الميدانية حول الاختبارات النهائية، مشيرة إلى أن مدة اليوم الدراسي خلال الاختبارات 3 ساعات، وتكون الحصص الأولى للاختبار والباقي للفاقد التعليمي.

ما هو الزمن المحدد للاختبار للانتساب للمقررات؟

عى حسب عدد الفقرات بمعدل دقيقتين لكل فقرة، ويكون النموذج من اختيار المعلم، في حال جرى وضعه من 20 درجة وتوحيده مع الانتظام يكون الزمن 40 دقيقة وتعادل الدرجة ومن ثم ترصد، وإما يوضع من 60 فقرة بمعدل 120 دقيقة، آلية حساب الزمن لهم تكون لكل فقرة دقيقتان وللمعلم تحديد المناسب للطالب.

طلاب الانتساب.. هل يفعل لهم حساب في المنصة لدخول التيمز والاختبارات الشفوية والمراجعة والاختبار التحريري؟

المنتسبون يضافون للمنصة وتفعيل حساباتهم لتمكينهم من الاختبارات، وإذا تعذر إضافتهم يتم اختبارهم وفق روابط الكترونية أو حضوريا سواء كان ورقيا أو تجهز لهم المدرسة المعامل للدخول للمنصة أو التيمز.

متى يكون اختبار الطالب الغائب بعذر؟ وكيف يتم التقدير إذا كان الغياب بعذر أو لا؟

يتم الاختبار البديل للغائب بعذر بداية الفصل الثاني خال أول أسبوعين، ويقدر العذر من قبل لجنة الاختبارات بالمدرسة وتقديره عى ما يوافق نظام التعليم عن بعد سواء كانت مشاكل الاتصال أو أعذار مرضية وغيرها.

متى موعد الاختبار، هل بداية الدوام؟ وهل هو موحد لكل الفصول في الصف الواحد؟ وكيف يعمل بالمنصة؟ أم كل فصل له نموذج وفي حصته؟

الاختبار يكون الحصة الأولى، والحصتان الأخيرتان (للفاقد التعليمي) تبع خطة الإشراف، وفي حال كان فترتين يكون الحصة الأولى والثانية وتكون قبل بداية الاختبار تهيئة للطاب والتأكد من الحضور والمتبقي للفاقد التعليمي.

هل يعاد الاختبار للطالب الذي تعذر دخوله أو تغيب بعذر؟

إذا دخل الطالب الاختبار وانقطع النت يعطى فرصة لاستكمال الاختبار قبل انتهاء وقته، أما إذا انقطع طوال اليوم فيكون غائبا عن الاختبار ويدخل الاختبار البديل بداية الفصل الثاني.

ما هي طريقة وضع جدول الاختبار في المنصة؟

يوضع جدول حصص يومي ثاث ساعات وتكون الحصص الأولى للاختبار والباقي للفاقد التعليمي.

الاختبار للمنتسبين للمرحلة المتوسطة هل يعد نموذج خاص أم نموذج الانتظام نفسه؟

يوضع مطابقا لنموذج الانتظام وترصد كما هي ونظام نور يحولها.

هل الاختبار على منصة مدرستي فقط للمدارس الحكومية أم يسمح بالتيمز؟

للمعلم الخيار بين المنصة أو الفورمز بالتيمز.

متى تنتهي الدراسة للمرحلة الابتدائية والصفوف الأولية؟

يوضع جدول للفاقد التعليمي والمراجعة والإثراء ثاث ساعات باليوم وتستمر الدراسة إلى نهاية الأسبوع الثامن عشر.

هل يوضع الاختبار على كامل المقرر أم جزء منه؟

(يغطى كامل المنهج) قدر المستطاع.

من يعد جدول الاختبار النهائي؟

المدرسة هي من تعد الجدول، وتكون مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي 5 أيام فقط لطاب المرحلة الابتدائية ولا تقل عن ذلك، وتكون متزامنة مع اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتكون مدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي لطاب المرحلة المتوسطة وفقا لعدد المواد عى ألا تقل عن 6

أيام، والمرحلة الثانوية نظام المقررات لا تقل عن 7 أيام، مع استمرار الجدول الدراسي للفاقد التعليمي.

الاختبار للمنتسبين بالمرحلة الثانوية مقررات من 60 درجة هل يوضع نموذج خاص بهم أم نفس نموذج المنتظمات 20 درجة ومن ثم يعادل ال 60 ؟

للمعلم الاختيار إما أن يضع نموذجا خاصا ويحدد زمنه عى عدد فقراته بمعدل دقيقتين لكل فقرة أو يضعه مطابق لنموذج الانتظام ثم يعادل الدرجة.

متى تبدأ الفترتان الأولى والثانية؟

الحصة الأولى تكون الفترة الأولى والحصة الثانية تكون الفترة الثانية مع التقيد بالزمن المحدد في الدليل التفسيري لتقويم الطاب عن بعد، والحصتان الأخيرتان تكونان للفاقد التعليمي.

هل بالإمكان دمج الشعب أو الفصول لنفس الصف إذا كان الجدول موحدا ولهم نفس المقرر؟

نعم.

كيف يتم اختبار الطلاب الذين يدرسون عن طريق قنوات عين ولم يدخلوا إلى المنصة؟

حضوريا سواء كان ورقيا أو توفر لهم المدرسة المعامل ويكون الكترونيا.

هل المعلم هو من يختبر طلابه أم يضع ملاحظين للاختبارات؟

المعلم هو الذي يختبر طلابه وفي حال كان عنده أكثر من لجنة يكلف معلم الحصة الأولى باختبار الطلاب.

هل تعد الأسئلة من منصة مدرستي فقط أم تستخدم google forms؟

يمكن إعداد الاختبار على المنصة والاستفادة من بنوك الأسئلة وأيضا يمكن استخدام الـforms لأنها إحدى مكونات منصة مدرستي ويرسل الرابط على التيمز.

هل يتم إعداد نموذج أسئلة منفصل لطلاب الانتساب؟

متروك للمعلم إما بمضاعفة الدرجة أو إعداد نموذج آخر.

كيف يتم الاختبار في نفس الوقت حال تدريس المعلم أكثر من فصل؟

يرسل الرابط لمعلم آخر حسب الحصص، وكلاهما مسؤولان عن سريتها بالتنسيق مع قائد المدرسة.

الطلاب الذين سيؤدون الاختبار حضوريا هل سيكون ورقيا أم الكترونيا؟

حسب إمكانية المدرسة مع ضرورة أخذ موافقة مدير التعليم وولي الأمر خطية (مع تطبيق الإجراءات الاحترازية).

من سيكون مسؤولا عن رصد درجة الاختبار النهائي؟

معلم المادة مسؤول عن رصدها. ويسلم المعلم نسخة يدوية لدرجات أعمال السنة لقائد المدرسة بعد الانتهاء من الرصد.

الجدول الدراسي في الاختبارات مدته 3 ساعات