شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تستعرض أداء مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، خلال اجتماعها - عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، المرئيات المتعلقة بتقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي 1440/ 1441 هـ تمهيدا لرفع وجهة نظرها وتوصياتها أمام المجلس في إحدى الجلسات المقبلة.

وأوضح المذن أن اللجنة خلال الاجتماع استعرضت وجهة نظرها بشأن مداخلات أعضاء المجلس التي أثيرت أثناء مناقشة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، الذي درسته في وقت سابق، ومدى مواءمة ما أثير ضمن مرئياتها وتوصياتها النهائية.

وأكد رئيس اللجنة أن الاجتماع استعرض أداء المركز خلال عام التقرير، مشيرا إلى أن المركز يختص بدراسة القضايا والظواهر ذات الشأن الاجتماعي في المملكة، حيث يهدف المركز إلى إيجاد الحلول للمشكلات والظواهر الاجتماعية.

ويعنى المركز بدراسة وتحليل القضايا والظواهر الاجتماعية وتقديم الرؤى والاقتراحات بشأنها، وتزويد الجهات المعنية بنتائج بحوثه ودراساته وإحصاءاته التي تساعد على وضع الخطط واتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية المختلفة.

كما ناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة، تمهيدا لرفع تقاريرها المتضمنة مرئياتها حيالها إلى المجلس في الفترة المقبلة.

يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى ضمن اللجان المتخصصة، التي تناقش الموضوعات التي تحال إليها وتقع في إطار اختصاصاتها ومنها الشأن الاجتماعي.