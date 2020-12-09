السعودية | فنان العرب ضيف وزير الثقافة السعودي

شكرا لقرائتكم فنان العرب ضيف وزير الثقافة السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحل فنان العرب، محمد عبده، ضيفاً على وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، ضمن لقاءات "ضيف بدر" في لقاءٍ مباشر عبر حساب وزير الثقافة الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وسيتم بث اللقاء في تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء.

وسيتحدث الفنان محمد عبده في البث المباشر عن تجربته الثرية في فضاء الأغنية السعودية، وسيستعرض جوانب مهمة من مسيرته الفنية التي امتدت لستة عقود، إلى جانب الإجابة عن أسئلة الجمهور.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يستضيفها حساب وزير الثقافة في موقع "إنستغرام" تحت مسمى "ضيف بدر"، والتي يتحدث فيها مبدعون من مختلف القطاعات الثقافية في أمسيات ثقافية تتناول شؤونا إبداعية متنوعة.

إلى ذلك، علق سالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على حضور تركي آل الشيخ بروفة أرشفة أغان لفنان العرب بتقنية الهولوغرام.

وقال الهندي: "‏يسعدنا حضورك بو ناصر الحبيب ولا شك مشروع جبار وفريد من نوعه ولروتانا الشرف بتكليفها بالعمل عليه بالتعاون مع شركة عالمية مختصة وظهوره بشكل يليق بتاريخ فنان العرب.

وسيكون ضمن قائمة غينيس للأرقام القياسية، وذلك كونها أول تجربة لفنان في العالم يقوم بأرشفة أعماله بهذه التقنية".

وفي وقت سابق، أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، أنه ستتم أرشفة 100 أغنية لفنان العرب محمد عبده بتقنية الهولوغرام.

وقال آل الشيخ على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يوم الاثنين القادم 14 ديسمبر إن شاء الله سأحضر بروفة 15 أغنية من الـ100 أغنية لفنان العرب بتقنية الهولوغرام، كأول فنان في العالم يتم أرشفة أعماله بهذه الطريقة وهذا العدد. ولا أنسى دعوتكم لمتابعة لقائه غداً على حساب وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله في إنستغرام".