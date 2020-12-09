تدخل طبي ناجح ينقذ حياة شاب في بيشة تعرض لإصابة نافذة في الظهر

أسهم فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة في إنقاذ حياة شاب تعرض لإصابة نافذة في الظهر؛ حيث تم استقباله في قسم الطوارئ، وكان في حالة غيبوبة تامة ويعاني من انخفاض في ضغط الدم مع وجود نزيف حاد في البطن.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي إخضاعه لعملية استكشافية؛ حيث تبين وجود نزيف حاد في البطن نتيجة لتأثر الكلية اليمنى والكبد بالإصابة ووجود ثقوب متعددة في المعدة وتمزق في الاثنى عشر.

وتمكن الفريق الطبي من السيطرة على نزيف الكبد والكلية وتم أيضًا استئصال جزء من المعدة والاثنى عشر، وبعد اكتمال البرنامج العلاجي والمتابعة الطبية تماثل المصاب للشفاء وخرج من المستشفى؛ حيث يتمتع حاليًّا بصحة جيدة.

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