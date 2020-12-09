«الموارد البشرية» تكشف موعد «المساعدة المقطوعة» وتوضح آلية متابعتها

جدَّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التأكيد على أن صرف «المساعدة المقطوعة» غير محدد التوقيت، مشيرةً إلى آلية متابعتها.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» عبر موقع «تويتر»، إنه « في حال تم التقديم على المساعدة المقطوعة، فعلى المستفيد الانتظار؛ حيث لا يوجد وقت محدد للصرف»

وأضافت الوزارة، أنه يمكن متابعة حالة الطلب للمساعدة المقطوعة، وذلك بالاستعلام عنه من خلال الرابط التالي بالضغط هنا.

ويشمل برنامج «المساعدة المقطوعة»، مجموعة من الحالات التي كانت على قوائم الانتظار واستوفت أهلية الاستحقاق لتلك المساعدة؛ حيث يتم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين بشكل مباشر.