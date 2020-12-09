الصحة تكشف تفاصيل عدوى الليشمانيا وحقيقة انتشارها في الثمامة

2020-12-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة لمكافحة ذباب الرمل الذي يعد الناقل الرئيسي لما يعرف باسم داء الليشمانيا، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد لقاحات للوقاية من العدوى، لكن يمكن تجنب الإصابة به من خلال بعض الاحتياطات اللازمة.

ونفت وزارة الصحة ما تردد حول انتشار هذا المرض في الثمامة في منطقة الرياض، مؤكدة أنها تلقت شكوى وتم تكليف فريق بحث وتقصٍ قام بفحص العديد من الحالات على مدى الأسبوعين الماضيين ولم يثبت وجود أية حالة ولله الحمد.

وكشفت وزارة الصحة أنه بالتعاون مع وزارة البيئة وأمانة الرياض أنه تم تنفيذ عمليات الترصد حيث تم تنفيذ علميات رش المبيدات لمنع وصولها، مشيرة إلى أن ذبابة الرمل لا تكاد ترى بالعين المجردة ويمكن القضاء عليها بأي نوع من أنواع المبيدات.

وتنتقل العدوى عبر الذباب الرملي الذي ينشط في ساعات المساء ووقت الشفق والليل، ويكون أكثر انتشارًا في المناطق الريفية. ويوجد أشكال عدة من داء الليشمانيا وجميعها تتفق في عوامل الخطورة الرئيسية على صحة الإنسان.

عوامل الوقاية

وقالت الصحة إنه يمكن تفادي العدوى من خلال تفادي التعرض للدغات ذباب الرمل وتجنب النوم في العراء قرب المزارع أو حظائر الحيوانات.

انتقال عدوى الليشمانيا