نقل 150 طنا من مياه زمزم للمسجد النبوي يوميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من مواقع التعبئة بمكة المكرمة تقطع رحلة نقل مياه زمزم للمسجد النبوي الشريف 421 كلم يوميا، عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها المصنعة من مادة الأستانلس ستيل 150 طنا في الأيام العادية تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج، مع ضمان تأمين أغطية الخزانات والمحابس بأقفال، بالتنسيق بين موقعي التعبئة والتفريغ، وتخضع بعدها للفحص والمعاينة من المختبر قبل تفريغها في الخزانات المخصصة لها. وتمر مياه زمزم بعد وصولها للمدينة المنورة للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج إلى أربعة خزانات أرضية رئيسة، يتسع كل خزان لنحو 230 م3، مزودة بمقياس المنسوب ووحدة تبريد، إضافة إلى ثلاثة خزانات مصنوعة من الفيبر يتسع كل منها إلى 400 م3، مزودة كذلك بمقياس المنسوب، تم تخصيصها لمياه زمزم غير المبردة والمياه النقية، وبعد مرحلة التخزين يتم نقل المياه من الخزانات الأرضية إلى نقاط التعبئة عبر أنابيب مصنوعة من مادة الاستنليس ستيل «غير القابل للصدأ» بعد خضوعها لتعقيم بالأشعة فوق البنفسجية. وخلال جائحة وخلال جائحة كورونا COVID-19 عملت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بإدارة السقيا وفق مبادرات عدة، لتوزيع 2400 عبوة ماء زمزم لأقسام العزل الصحي بالمستشفيات، و1200 عبوة لمنسوبي الفرق الطبية، إضافة لـ14,400 عبوة ماء زمزم لمنسوبي الأمن. رحلة ماء زمزم إلى المسجد النبوي: تنطلق من مواقع التعبئة بمكة المكرمة

تقطع الرحلة للمسجد النبوي 421 كلم يوميا

عبر 29 ناقلة تحمل خزاناتها 150 طنا في الأيام العادية

تتضاعف لتصل إلى 300 طن في مواسم رمضان والحج

مع ضمان تأمين أغطية الخزانات والمحابس بأقفال

تخضع عند وصولها للفحص والمعاينة من المختبر

تمر مياه زمزم للفلترة والتعقيم في موقع تفريغ الصهاريج

يتم تخزينها في 7 خزانات أرضية رئيسة

يتم نقل المياه من الخزانات الأرضية إلى نقاط التعبئة

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