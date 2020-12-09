20 جهاز بخار جاف لتعقيم المسجد الحرام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 20 جهازا (بايوكير موديل راد الف) الخاص بالتعقيم الذي يعمل على نشر الرذاذ على مساحات واسعة من مسطحات البيت العتيق.

وأوضحت الرئاسة أن الجهاز يسهم في الحد من انتشار العدوى بين قاصدي المسجد الحرام، ويعقم الهواء والأسطح في آن واحد وبسرعة عالية، وتبقى جزيئاته ساعتين في الهواء، ويصل حجم الجزيئات 1.2 مايكرون؛ ما يساعدها في البقاء في الهواء فترة أطول.

وبينت أن الجهاز يستخدم البخار الجاف حتى لا يبقى أثر في الأرضيات ويعيق المصلين والمعتمرين، فيما زود الجهاز بعجلات تنقل بدوران 360 درجة، ويمكن تركيبه في جميع المواقع، وذلك حسب ما تتطلبه الحاجة.

وينشر مادة (الهايبو كلوريد «BC65») التي تمتاز بأنها صديقة للبيئة وغير ضارة وغير قابلة للتآكل وغير مهيجة للعين وللجلد ولا تؤثر على مستخدمه، ودون رائحة عطرية.

ويعد الجهاز من أحدث الأجهزة التي تعمل بكفاءة وأمان ومواد ذات تكنولوجيا متطورة بما يتواءم مع رؤية المملكة 2030 في العمل على استخدام التكنولوجيا الحديثة في بيت الله الحرام، وتحقيق أسمى أهداف القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

آلية عمل الجهاز: