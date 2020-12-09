شكرا لقرائتكم خبر وزير النقل: استراتيجية الطيران المدني تدعم صناعة النقل الجوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح أن استراتيجية قطاع الطيران المدني ستسهم في دعم صناعة النقل الجوي محليا وإقليميا وعالميا، وتتبوأ مكانة مهمة في مجال الشحن والخدمات الجوية، فضلا عن دعم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بوصفها محفزا رئيسا لدعم الاقتصاديات، وتوفير فرص العمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي في العالم.ورفع وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، على دعمهما لقطاع الطيران المدني.
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