إنارة شوارع جدة بميزة الرقابة والتشغيل الذكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة محافظة جدة في تنفيذ مشروع نظام إدارة الأصول والتحكم بشبكة الإنارة والكهرباء بتكلفة مالية تقدر بـ46 مليونا و500 ألف ريال، وذلك في خطوة تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة التشغيل والتحكم الكامل للشبكة في شوارع ومرافق المدينة.

وأوضح مدير الإنارة والكهرباء بالأمانة المهندس يوسف الأسمري، أن النظام يسهم في إجراءات تطبيق العقود والمساعدة على تحسين وتطوير مواصفات عقود الصيانة المستقبلية، بجانب إصدار التقارير الفنية لحظيا.

ولفت إلى أن المشروع في مرحلته الأولى يستهدف تركيب 50 ألف جهاز تحكم، ويمر بمراحل تنفيذ عدة تبدأ تدريجيا خلال يناير المقبل، عبر تهيئة وتنصيب النظام على سيرفرات الأمانة، وتركيب أجهزة وحدات التحكم، متوقعا بدء مرحلة التشغيل التجريبي في نهاية مايو2021.

ونظمت أمانة جدة أخيرا لقاء تثقيفيا عبر الاتصال المرئي عن «تعزيز السلوك الأخلاقي»، بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، تزامنا مع فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يوافق اليوم التاسع من ديسمبر سنويا.

وناقش اللقاء محاور التحديات وعلاجها ومخالفات سلوكية وشرعية وتجارب سلوكية ميدانية وثقافة المنظمة وبيئة العمل.

وفعلت الأمانة دورها التوعوي عبر اللوحات الإرشادية في الطرق والميادين لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وتعزيز قيم النزاهة.

ويأتي اللقاء ضمن ما يزيد على 60 لقاء نفذتها الأمانة لتوعية منسوبيها في مختلف الجوانب.

من مزايا النظام: