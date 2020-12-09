شكرا لقرائتكم خبر 30 مخالفة لاشتراطات المخططات السكنية بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة منطقة عسير خلال الأسبوع الحالي 30 مخالفة للاشتراطات الفنية بالمخططات السكنية.

ونفذت الأمانة 100 جولة رقابية على المخططات السكنية للتأكد من تنفيذ اشتراطات البناء والرخص النظامية، إلى جانب إزالة مخلفات البناء من الساحات المحيطة بها، وتوفير حاويات خاصة لجمع مخلفات البناء.

وأفاد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، بأن الجولات الأخيرة التي ضبطت خلالها المخالفات تأتي استمرارا لجولات سابقة على مخططات سكنية عدة، بهدف التأكد من التزام المباني بجميع الاشتراطات الصحية وحصولها على رخص مهنية للمنشأة وسلامة الاشتراطات النظامية المتبعة، مؤكدا استمرار عمليات المتابعة من مراقبي البلدية لجميع الأحياء والمخططات السكنية.

وبين الحميدي أن الأمانة تعمل على مراقبة المخططات السكنية لتحقيق معايير الأنسنة، بناء على الاشتراطات التخطيطية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تتلاءم مع التطورات البيئية والاقتصادية.