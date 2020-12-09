النيابة العامة توضح عقوبة حيازة أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة

حذرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، من حيازة أكثر من بطاقة شخصية أو دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة الغير.

وقالت النيابة العامة، إن الحماية الجنائية تعزز أوجه الضمانات المقررة للحالة المدنية لكل مواطن سعودي، بما يمكنه ممارسة حقوقه الشخصية والتمتع بها، وحماية الأمن المدني الجزائي تجاهه، بحسب قناة السعودية.

وأضافت النيابة العامة: إنه بحسب المادة الـ79 من نظام الأحوال المدنية فإنه يعاقب من يخالف ذلك بالسجن مدة تصل إلى 6 شهور وغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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