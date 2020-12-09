شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة الأبحاث "العزيزي" تصل مرسى جامعة الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل
وصلت سفينة الأبحاث " العزيزي" التابعة لكلية الدراسات البحرية بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم , بحلتها الجديدة وكامل طاقتها وأجهزتها , لمرسى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست " بمركز ثول بمحافظة جدة.
وأوضح عميد كلية الدراسات البحرية المكلف , الدكتور فيصل بن واهس الذبياني ، أن سفينة " العزيزي " ستشكل إضافة مميزة في مجال البحث العلمي والتدريب البحري للطلاب والباحثين , لما تحتويه السفينة من إمكانيات كبيرة وضخمة ، ما سيتيح لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا الفرصة للتدريب وتجهيزهم لسوق العمل ، إلى جانب إكتساب المهارات اللازمة وبكفاءة عالية.
وأكد الدكتور الذبياني أن سفينة " العزيزي " جاهزة لعمل المشاريع والابحاث في المسح البحري وعلوم البحار في منطقة البحر الأحمر، لافتا إلى أن طاقم السفينه يتكون من 25 بحاراً ، وعلى متنها 12 طالب من قسمي الملاحة البحرية والهندسة البحرية.
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