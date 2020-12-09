شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة المنورة يدشن مشاريع جديدة في «المدينة الصناعية» ويشهد توقيع عقود توظيف نسائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية، وشهد توقيع عقد التوسعة الجديدة للمصنع على مساحة 3473م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، حيث كان في استقباله مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم ومسؤولي القطاع الغربي.

ويعد مصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية وتوسعته الجديدة أول مصنع طبي في المدينة المنورة.

كما شهد كذلك، توقيع اتفاقية بين جمعية «كفو للتوظيف والتأهيل»و6 مصانع بالمدينة الصناعية يتم بمقتضاها توفير العديد من فرص العمل لسيدات وبنات المنطقة في إطار اهتمام «مدن» بدعم تمكين المرأة بالقطاع الصناعي.

وعقب حفل التدشين، تفقد المشاريع القائمة والمنتجة ومعدلات الإنجاز في المشاريع الجاري تنفيذها في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة ومنها الخدمات اللوجستية والمرافق والبنى التحتية، وذلك دعماً لجذب وتوطين الاستثمارات، حيث وجه بتذليل كافة المعوقات أمام النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة باعتباره الخيار الإستراتيجي لرؤية السعودية 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، ثمن المهندس خالد السالم تشريف أمير منطقة المدينة المنورة تدشين مصنع رازي المدينة للصناعات الدوائية والتوسعة الجديدة، منوهاً بالدعم الخاص والاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الصناعي في منطقة المدينة المنورة من قبله، مبيناً أن منتجات المصنع تشمل الكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، بالإضافة إلى الأدوية البشرية المختلفة، فيما بلغت مساحة التوسعة الجديدة 3473م² من المساحة الإجمالية للمشروع والتي تصل 13.824م².

وأشار إلى أن «مدن» تعمل على تهيئة بيئة صناعية متكاملة الخدمات لتحقيق رضا شركائها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وذلك في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأفاد بأن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة تقع ضمن القطاع الغربي المُكوّن من 13 مدينة صناعية، وتأسست عام 2003 على مساحة 17 مليون م² منها 10 ملايين م² «مطورة» تضم 243 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.

ولفت إلى احتضان المدينة الصناعية بالمدينة المنورة العديد من الصناعات النوعية مثل: المنتجات الغذائية والمشروبات، المنتجات الصيدلانية، صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، الصناعات التحويلية الأخرى، صناعة المعدات الكهربائية، المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، صناعة المنسوجات، صناعة منتجات المطاط والبلاستيك، المواد الكيميائية ومنتجاتها، صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى.

وبين أن «مدن» نجحت أخيرا في جذب استثمارات شركة فاركو إنترناشيونال العالمية التي تُعد إحدى أكبر الشركات المُصنّعة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء مُجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، وأكملت تصميم وتنفيذ وتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي بنسبة 100%، كذلك تم تدشين 24 مصنعاً جاهزاً بمساحات 1500م²، فيما يجري إنشاء 16 مصنعاً جاهزاً بمساحة 700م² لدعم روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وتهتم «مدن» منذ انطلاقتها عام 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تٌشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 3500 مصنع منتج.