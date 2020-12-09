شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل المكلف يسلم 42 أسرة وحدات سكنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلم محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم (الأربعاء)، وبحضور المهندس حمود ناصر القحطاني مدير عام الإسكان بمنطقة عسير، ومحمد سعيد مصمع الأحمري مدير وحدة المحافظات بالإسكان، وإبراهيم محمد الفلقي رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة محايل، 42 أسرة وحدات سكنية وفرتها وزارة الإسكان.

ويعد البرنامج إحدى مبادرات برنامج الإسكان لمستفيدي الجمعيات الخيرية، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد احتياجا في المجتمع من المساكن، وتمكينهم من تملك المسكن المناسب، حيث سادت حالة من السعادة والفرح بين الأسر المستفيدة بعد تسلمها مفاتيح الوحدات السكنية المسلمه، لهم رافعين الشكر للقيادة أيدها الله ولكل من ساهم في هذا العمل.

يشار إلى أن المستفيدين هم من جمعية البر الخيرية، وجمعية رفق وجمعية رعاية الأيتام، وجمعية رعاية المعوقين.