ثلاث مدن تتصدر حالات التعافي من «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الأربعاء، تعافي 210 حالات من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، والتي تصدرتها الرياض بتسجيل 29 حالة تعافٍ، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 28 حالة، وينبع بتسجيل 17 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 12 حالة وتم تسجيل 9 حالات تعاف في كل من: بريدة، الطائف، الدمام، وسجلت الهفوف 8 وخميس مشيط 6 وسجلت كل من حائل وأبها والمخواة وبني حسن 5 حالات تعافٍ بكل منها.

كما تم تسجيل 4 حالات تعافٍ في كل من: عنيزة وظهران الجنوب والعقيق وبللسمر، فيما سجلت 3 حالات في كل من: تبوك ونجران وجدة والمذنب والخرج، وتم تسجيل حالتين في كل من الجبيل وقطيف والظهران والعيص، ووادي الدواسر والمبرز.

وسجلت حالة واحدة في كل من: الأسياح وخليص والرويضة وعرعر وجازان وعفيف والداودمي والزلفى ومحايل والقيصومة وحريملاء وحوطة بني تميم وخيبر ووادي الفرع ورجال ألمع وقرية العيا.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 13 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بينما تم تسجيل 210 حالات تعافٍ جديدة بالمملكة؛ ليصبح بذلك عدد حالات التعافي 349624 حالة.

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