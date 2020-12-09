يقوم الفريق المختص بتقديم المساعدة..
كشفت المديرية العامة للجوازات, عن إمكانية إرفاق المستندات للوافد الجديد على الشركات على منصة «أبشر» من خلال صاحب المنشأة أو المفوض الرسمي، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «الوافد على شركة هل استخدم أبشر الخاص بي؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «يمكن لصاحب المنشأة أو المفوض الرسمي لها الدخول عبر خدمة ابشر (أفراد) - خدمة الرسائل و الطلبات - وإرفاق الوثائق التي تثبت ذلك و اختيار الخدمة المطلوبة ليقوم الفريق المختص بتقديم المساعدة الممكنة لكم بإذن الله تعالى».
اقرأ أيضًا:
«الجوازات السعودية» تنبه لشروط تجديد الإقامة للإناث
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات»: يمكن لصاحب المنشأة إرفاق الوثائق للوافد الجديد بالشركات عبر «أبشر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.