«أمانة الشرقية» تنفذ 998 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة

بمشاركة 475 فردًا من كوادر الإصحاح البيئي
نفذت أمانة المنطقة الشرقية 998 جولة رقابية، نتج عنها 16 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد–19» في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و4 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.
كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 759 موقعًا، بمشاركة 475 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 150092 لترًا من المعقمات والمطهرات، ورفع 7318 طنًّا من النفايات، وإزالة 4196 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
ودعت الأمانة الجميع إلى التعاون معها والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز البلاغات 940.
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