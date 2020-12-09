بالصور.. أمير الجوف يطلق مبادرة «متكاتفون» لمكافحة المخدرات ويشيد بالجهود الأمنية

أطلق الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، مبادرة «فريق متكاتفون التطوعي» التابع للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمنطقة، الذي وجَّه بتأسيسه بالتعاون مع جمعية أصدقاء العمل التطوعي «يمناكم» لتكون أول مبادرة على مستوى المملكة تعنى بتوعية المجتمع بإضرار المخدرات والاهتمام بأسر المتضررين منها.

وقال أمير منطقة الجوف: «إن الجهات الأمنية قائمةٌ بدورها على أكمل وجه للحفاظ على أبناء المملكة عامة، والمنطقة خاصوً، وحمايتهم من هذه الآفة الخطيرة التي تستهدف شبابنا، إلا أننا رغبنا من هذه المبادرة تأكيد الدور الاجتماعي التكاملي لحماية أفراد أسر من وقعوا ضحيتها».

وأعرب عن تطلعه إلى الدور الفاعل لأعضاء الفريق في الجانب التوعوي، والعمل على تقديم الرعاية لأسر المتضررين.

واطلع الأمير فيصل بن نواف على رؤية ورسالة الفريق وأهدافه التي تسعى إلى تعزيز الحصانة الذاتية لدى أفراد المجتمع من آفة المخدرات وأضرارها.

من جانبه، أوضح مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني؛ أن الفريق يضم متطوعين من أبناء وبنات المنطقة، مشيرًا إلى الدور التوعي والإنساني الذي يقوم به جهاز المكافحة، بجانب جهوده في عمليات الضبط والتهريب.

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