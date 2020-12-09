فيصل بن سلمان يدشن أول مصنع دوائي بالمدينة المنورة

دشَّن أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم، مصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية»، الذي يُعد أول مصنع دوائي بالمنطقة، كما شهد توقيع عقد التوسعة الجديدة للمصنع على مساحة 3473م² في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، واتفاقية بين جمعية «كفو للتوظيف والتأهيل»، و6 مصانع يتم بمقتضاها توفير العديد من فرص العمل لسيدات وبنات المنطقة في إطار اهتمام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بدعم تمكين المرأة بالقطاع الصناعي.

وعقب التدشين، اطلع الأمير فيصل بن سلمان، على المشروعات القائمة والمنتجة ومعدلات الإنجاز في المشروعات الجاري تنفيذها، ومنها الخدمات اللوجستية والمرافق والبنى التحتية الداعمة لجذب وتوطين الاستثمارات، حيث وجه بتذليل جميع المعوقات أمام النهوض بالقطاع الصناعي في المنطقة باعتباره خياراً استراتيجياً نحو تحقيق التنمية المستديمة.

من جانبه، ثمن مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم، تدشين سمو أمير منطقة المدينة المنورة لمصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية» والتوسعة الجديدة، منوهاً بالدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاع الصناعي في المنطقة، مبيناً أن منتجات المصنع تشمل الأدوية البشرية المختلفة بالإضافة إلى الكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، في حين بلغت مساحة التوسعة الجديدة 3473م² من المساحة الإجمالية للمشروع والتي تصل 13,824م²، مشيراً إلى أن «مدن» تعمل على تهيئة بيئة صناعية متكاملة الخدمات لتحقيق رضا شركائها في تمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، وذلك في إطار المبادرات المُسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأفاد المهندس السالم، بأن المدينة الصناعية بالمدينة المنورة تقع ضمن القطاع الغربي المكون من 13 مدينة صناعية، وتأسست عام 2003م على مساحة 17 مليون م² منها 10 ملايين م² «مطورة» تضم 243 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، لافتاً إلى احتضان المدينة الصناعية بالمدينة المنورة العديد من الصناعات النوعية، مثل: المنتجات الغذائية والمشروبات، والمنتجات الصيدلانية، وصناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والصناعات التحويلية الأخرى، وصناعة المعدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة، وصناعة المنسوجات، ومنتجات المطاط والبلاستيك، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصناعة منتجات المعادن اللا فلزية الأخرى.

وبين أن «مدن» نجحت مؤخراً في جذب استثمارات شركة «فاركو إنترناشيونال العالمية» التي تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للأدوية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنشاء مجمع متكامل للصناعات الدوائية شاملاً مراكز أبحاث وتطوير في المدينة الصناعية بالمدينة المنورة.