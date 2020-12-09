تكريم رجال أمن لسرعة القبض على متورطين بجريمتي قتل

وثمَّن أمير المنطقة الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن بعد توفيق الله، مشيدًا بسرعة تفاعلهم مع القضايا الأمنية، والقبض على الجناة في وقت قياسي.
من جهته، عبر اللواء العتيبي باسمه، ونيابة عن رجال الأمن المكرمين، عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة على اللفتة غير المستغربة على ولاة الأمر، مؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهود.
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