السعودية اليوم / أمانة الأحساء تتابع تطبيق اشتراطات المساكن الجماعية للعمالة



الأحساء 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

تابعت أمانة الأحساء , خلال الـ 6 أشهر الماضية , تطبيق الضوابط والاشتراطات المعتمدة للسكن الجماعي للأفراد على 367 مسكناً للعمالة في الحاضرة ، وعملت على معالجة واغلاق 270 بلاغاً عبر مركز البلاغات ٩٤٠، إضافةً إلى تحرير عدد من المخالفات بحق المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة ملاّك العقارات والمباني السكنية والمرتبطين بالقطاعين العام والخاص إلى ضرورة المبادرة بإصدار التراخيص الإلزامية للمساكن الجماعية إلكترونياً عبر منصة "بلدي" وذلك قبل البدء بتطبيق الجزاءات المُقرّة في 1 يناير 2021م.

وتهدف الاشتراطات المستحدثة للإسكان الجماعي للأفراد إلى تنظيم قطاع المساكن الجماعیة للأفراد والقضاء على العشوائية وتحفیز القطاع الخاص وملاك العقار لإنشاء مساكن عمالية تُسهم في توفير بيئة سكن مناسبة لتلك الفئة وتحقيقاً لاستقرار الحياة الآمنة والصحية لهم وفق معايير ذات جودة تحفظ حقوقهم، وتحسن مستوى جودة الحیاة لهم.

وأكدت الأمانة استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية على مساكن العمالة الأجنبية للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات المعتمدة للسكن الجماعي للأفراد.

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16:40ت م

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