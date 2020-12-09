السعودية اليوم / المجلس العربي للمياه يطلق الشبكة العربية لأمن المناخ



القاهرة 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أطلق المجلس العربي للمياه اليوم الشبكة العربية لأمن المناخ التي تستهدف تنفيذ برنامج متكامل لدعم الخطط الوطنية والمحلية والإقليمية لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية والأمن الغذائي والبيئة بمصر والمنطقة.

وأوضح رئيس المجلس الدكتور محمود أبوزيد في بيان له اليوم أن مبادرة إطلاق الشبكة العربية لأمن المناخ تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وتحقيق تنمية أكثر وعياً بمخاطر تغير المناخ وعلاقاتها بالأمن الغذائي وندرة المياه والهشاشة الاجتماعية والبيئة.

ونوه البيان بأن المبادرة تأتي ضمن المشروع الإقليمي "أمن المناخ 2019-2022" الذي أطلقه المجلس العربي للمياه والجامعة العربية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومبادرة تمويل الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك من أجل تطوير وتعزيز القدرات الإقليمية والوطنية والمحلية على دمج اعتبارات تغير المناخ بفاعلية.

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16:30ت م

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