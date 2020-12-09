السعودية اليوم / محافظ الليث يدشن البوابة الرقمية " الليث نحو العالم الرقمي"



الليث 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

دشّن محافظ الليث عمران الزهراني اليوم ، بوابة الليث الرقمية تحت شعار " الليث نحو العالم الرقمي"، التي تهدف لاستقبال المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، ويتم تنفيذها بالتعاون مع عدة جهات لمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

وأوضح المحافظ أن البوابة الرقمية ستكون محطة رقمية شاهدة لما تتميز به محافظة الليث والمراكز والقرى التابعة لها ، فيما سيتم العمل على تطويرها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المأمولة لتمكن المواطن والمقيم والزئر والحاج والمعتمر للاطلاع على محافظة الليث من جميع الجوانب الخدمية والإدارية والصحية والصناعية والتعليمية والبيئة والسياحية ، والمقومات التي تمتاز بها .

وأشار إلى أن البوابة خصص لها ثلاثة جوائز قيمة لثلاثة فائزين ، يتم إختيارهم من قبل لجنة مختصة ، يتميز الفائز الأول بجائزة قيمة وتوثيق المبادرة ونشرها بالإضافة لترشحه للمنافسة على مستوى المنطقة ، والفائزان الثاني والثالث يحصل كل منهم على جائزة قيمة بالإضافة لتوثيق المبادرة ونشرها.

ودعت البوابة الراغبين من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد في المشاركة بجائزة الإبداع لمحافظة الليث تحت شعار كيف نكون قدوة في العالم الرقمي، من خلال تسجيل مبادراتهم عبر البوابة الرقمية على الموقع الإلكتروني http://alleith-vision.com/

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16:02ت م

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