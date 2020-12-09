السعودية اليوم / جامعة الأميرة نورة توقع مذكرة تفاهم مع وكالة رئاسة أمن الدولة للموارد البشرية



الرياض24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

وقّعت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم مع وكالة رئاسة أمن الدولة للموارد البشرية مذكرة تفاهم انطلاقاً من رغبة الطرفين في الاستفادة من الإمكانيات المشتركة، واستثمار القدرات البحثية والتطويرية المختلفة، حيث مثّل الجامعة معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، فيما مثّل الرئاسة معالي وكيل رئيس أمن الدولة للموارد البشرية الفريق ناصر الصيخان.

وتضمنت بنود المذكرة عددا من المجالات منها مجال التعليم، وذلك بالاستفادة من أعضاء الهيئتين التعليمية والبحثية، وبرامج الدراسات المتخصصة، إضافة إلى مجال التدريب من حيث تبادل المدربين وتنظيم الدورات التدريبية المشتركة والاستفادة من إمكانية الطرفين في تنفيذ دورات تطبيقية متخصصة داخلية وخارجية.

وتناولت المذكرة مجال الدراسات والبحوث والنشر من أجل تبادل الإصدارات العلمية، وإعداد الدراسات والبحوث المشتركة، وتسهيل الاستفادة من المستودع الرقمي والمكتبات في المجال العلمي، إضافة إلى مجالات اللقاءات العلمية لتنظيم مؤتمرات وحلقات علمية وورش عمل مشتركة، وتبادل الدعوات للمشاركة وحضور الأنشطة التي ينظمها الطرفان كلٌّ على حدة، وأخيرًا التعاون في مجالات الاستشارات العلمية والتطويرية.

يُشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تعمل على تنويع الشراكات إيمانا منها بأهمية التعاون والاستفادة من القطاعات الحكومية في بناء شراكات إستراتيجية فعالة ومستدامة للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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15:54ت م

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