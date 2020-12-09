السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يطلع على عدد من مشاريع الطرق بالمنطقة



الدمام 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه اليوم، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس أحمد الغامدي.

واطلع سموه على عرض لعدد من المشاريع الحيوية الجاري تنفيذها بالمنطقة ومنها مشروع تحسين تقاطع طريق الظهران بقيق مع طريق أبو حدرية والذي يهدف لتحسين التقاطع بشكل جذري وذلك بعمل تصميم لتقاطع بدون توقف مع تنفيذ (٦) جسور لضمان انسيابية الحركة، إضافة إلى مستجدات تنفيذ الطريق الإقليمي والذي يربط مدينة الجبيل الصناعية بالمناطق الحدودية ضمن عدد من المشاريع، والأثر المتوقع للمشروع في خدمة قطاع الخدمات اللوجستية ونقل حركة الشاحنات خارج حاضرة الدمام.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة لقطاع النقل والطرق، وأهميته في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مشدداً على أهمية تنفيذ المشروعات وفق المواصفات المعتمدة، وبجداولها الزمنية المحددة، والاستجابة الفورية لبلاغات الصيانة، لاسيما المؤثرة منها على السلامة العامة وحركة السير، والعمل بشكلٍ تكاملي مع مختلف الجهات لضمان سير العمل وفق المخطط له، والحرص على المتابعة الميدانية والوقوف بشكلٍ مستمر على مواقع المشاريع، وتذليل العقبات التي تعترضها، والاهتمام بمعايير السلامة واللوحات الإرشادية.

من جهته أكد المهندس الغامدي، أن الفرع يتابع بشكل متواصل سير العمل بالمشاريع، بالتنسيق مع مختلف الجهات.

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15:42ت م

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