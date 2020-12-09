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الباحة بلا إصابات جديدة وإجمالي حالات كورونا الحرجة بالسعودية 550
الرياض أعلى المناطق بمعدل 65 حالة وإجمالي الحالات النشطة 3648
متابعات الخليج 365 - الرياض
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كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة مشيرة إلى أن منطقة الباحة لم تسجل أية إصابة جديدة اليوم فيما بلغت حالات التعافي الجديدة (210) وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (349624) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3648) حالة من بينها (550) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (359274) حالة، توفي منهم (6002) حالة.
توزيع حالات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (159) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ منطقة الرياض 65، منطقة مكة المكرمة 24، منطقة المدينة المنورة 22، المنطقة الشرقية 21، منطقة عسير 10.
كما تم تسجيل حالات متفرقة في باقي المناطق كما يلي:
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