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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة السعودية: القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية والان مع التفاصيل
الأربعاء 9 ديسمبر 2020
جدد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، موقف المملكة من القضية الفلسطينية، قائلاً إنها "قضية عربية أساسية ولم تتوان عن الدفاع عنها".
وقال المجلس في بيان إن القضية "لا تزال على رأس القضايا التي تدعمها في سياستها الخارجية"، مجدداً كذلك "التمسك بمبادرة السلام العربية 2002".
وشدد المجلس أيضاً على "أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل".
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