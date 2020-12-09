شكرا لقرائتكم خبر عن "إثراء" تحدد أخر موعد لتقديم الأعمال المشاركة في مؤتمر المسجد والان نبدء بالتفاصيل
حيث تستهدف تلك الفعالية السعوديين والمقيمين والمتخصّصين الدوليين من المعماريين، والمصممين، والفنانين، والحرفيين، والشعراء، والكتّاب، والباحثين، والمؤرخين، ومشرفي وأمناء المتاحف، وذلك للمساهمة في تطوير الجانب الفني والثقافي والحضاري.
وتدعو اللجنة التنظيمية للمؤتمر إلى تقديم أبحاث وحلول مبتكرة لتطوير المساجد ضمن أساليب إبداعية جديدة، إلى جانب التركيز على السياق الثقافي للمساجد، واختيار العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والفنية التي ترتبط بالمساجد، كالزخارف المعمارية وفنون الخط، و زخرفة البلاط، والمصابيح، وسجادة الصلاة، وحوامل القرآن، والمخطوطات.
ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على عناصر هامة في المساجد وتفاصيلها، إضافةً إلى دعم ودراسة وتدريس تاريخ فن وعمارة الحضارات الإسلامية سواءً في المملكة العربية السعودية أو خارجها، حيث سيربط المؤتمر المشاركين فيه بنشاطات تعليمية أو مهنية تتعلق بعمارة المساجد وحضارتها، وسيقدم معلومات مُثرية عن البرامج التي يقوم بها كلاً من مركز "إثراء" وجائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد من أجل تطوير عمارة وفنون المساجد، والتي تأتي تماشيًا مع الرؤى المشتركة الرامية إلى إطلاق الإمكانات البشرية، وتنمية جوانب الإبداع والتجديد المستمر، إلى جانب دعم جهود المملكة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الفكر الثقافي وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على القواعد الراسخة من القيم الإسلامية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل الثقافي والإبداعي مع العالم والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
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