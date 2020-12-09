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كلية الأمير سلطان العسكرية تحتفي بتخريج عدد من الدورات
متابعات الخليج 365 - واس
احتفت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران اليوم، بتخريج عدد من الدورات العسكرية للعام 1442هـ، بحضور نائب مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الطبيب غالب بن غالب بن حريب، وذلك في مقر الكلية بالظهران.
وأكد اللواء ابن حريب، أن الكلية هي أحد الروافد التعليمية للمنشآت الصحية للقوات المسلحة، وتطوير كوادرها الوطنية الطبية والإدارية والعسكرية بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.
من جانبه أبان عميد الكلية الدكتور عيدان بن موسى الزهراني، أن عدد خريجي الدورات بلغ 37 كادراً من دورتي الطب العسكري الميداني والتأسيسية للخدمات الطبية ، مؤكدا أن الكلية تسعى للحصول على الاعتماد الأكاديمي العسكري لمركز التعليم والتدريب، لتكون مرجعاً لبقية الكليات والوحدات التعليمية في القوات العسكرية.
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