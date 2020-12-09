تنفيذ أكثر من 3 آلاف زيارة منزلية للمرضى في المدينة المنورة

نفّذت صحة المدينة المنورة 3529 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال شهر نوفمبر من العام الجاري 2020، استفاد منها 3081 مريضًا مسجلًا في البرنامج.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أنه تم تنفيذ 3081 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن عدد المستشفيات المطبقة للبرنامج 14 مستشفى، وعدد العاملين في البرنامج 253 موظفًا.

يُذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، من خلال فرق طبية مؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقًا لمعايير معتمدة، تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة.

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