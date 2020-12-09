السعودية... إطلاق برنامج لتحديد الهوية الوراثية في "الحرس الوطني"

أطلقت وزارة الحرس الوطني في السعودية ، اليوم الأربعاء، برنامجا لتحديد الهوية الوراثية في الوزارة.

وأعلنت وزارة الحرس الوطني، أنها دشنت البرنامج الجديد مع رؤية المملكة 2030، بهدف تحقيق الأمن لمنسوبي الوزارة من مدنيين وعسكريين، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وأطلقت الوزارة البرنامج تحت شعار "الهوية الوراثية أمان لي ولوطني"، مشيرة إلى أنه يجري من خلاله تحديد الهوية الوراثية التي تعتبر إحدى عجائب اكتشافات العلم الحديث، إذ يمكن بها التمييز بين البشر عن طريق اختلافهم في الصفات الوراثية.

ويستخدم الحمض النووي "DNA" في تشخيص الأمراض الوراثية، وتحديد الهوية الوراثية للأشخاص، مما يعزز الخدمات الصحية ودعم الأمن والسلامة للمجتمعات.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن وزارة الحرس الوطني حققت تطورا كبيرا في العديد من المجالات العسكرية والصحية.

ويشار إلى أن أخذ عينة الحمض النووي "DNA" له أكثر من طريقة، منها أخذ الحمض عن طريق عينة من الدم، أو الحصول على عينة من سوائل الجسم، كأخذ مسحة من لعاب الفم، أو من أنسجة الجسم كالجلد والشعر.