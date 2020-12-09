

طرابلس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 88 ألفا و522 حالة،و58 ألفا و578 متعافيا، بينما توفي 1261 آخرون،منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

// انتهى //

13:30ت م

0057



طرابلس 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، أمس الثلاثاء وتماثل للشفاء 741 مصابا، في حين توفي 6 آخرون.وأوضح المركز في بيان له اليوم أن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا وصل إلى 88 ألفا و522 حالة،و58 ألفا و578 متعافيا، بينما توفي 1261 آخرون،منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.// انتهى //13:30ت م0057

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ليبيا تسجل 536 إصابة جديدة بـفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.