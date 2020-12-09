السعودية اليوم / روسيا تسجل 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 559 حالة وفاة بالإضافة إلى 26190 إصابة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (فيروس كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44718 وفاة و 2541199 إصابة.

وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 26266 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2007792.

// انتهى //

12:46ت م

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موسكو 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسأعلنت السلطات الروسية اليوم تسجيل 559 حالة وفاة بالإضافة إلى 26190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (فيروس كورونا) في بيان إن الحصيلة الإجمالية للوباء ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 44718 وفاة و 2541199 إصابة.وذكر البيان أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 26266 ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الوباء التاجي إلى 2007792.// انتهى //12:46ت م0048

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