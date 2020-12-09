السعودية اليوم / إجراء أكثر من 30 ألف جلسة علاجية للتأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان



جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واس

قدَّم قسم التأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان خدماته للمرضى والمراجعين خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي لـ 6567 مستفيداً، في حين بلغ عدد الجلسات 30485 جلسة علاجية؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال جائحة فيروس "

وذلك من خلال عمل دليل إجرائي خاص للوقاية والحد من انتشار

وأوضحت "صحة جازان" أن المركز استقبل 3261 حالة علاج طبيعي، وعدد 972 حالة طب طبيعي وتأهيل طبي، كما استفاد من حالات العلاج الوظيفي 1028 حالة سواءً من المرضى البالغين أو أطفال اضطرابات السلوك والنمو كالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتم الكشف أيضاً على 1148 حالة لمرضى علل النطق والتخاطب سواءً من المرضى البالغين أو أطفال اضطرابات السلوك والنمو.

وأضافت أن عدد جلسات قسم التأهيل الطبي بلغت 30485 جلسة، حيث اشتملت على جلسات علاج طبيعي، بواقع 21013 جلسة، وكذلك 2380 زيارة طب طبيعي وتأهيل، إضافة إلى 2815 جلسة للعلاج الوظيفي، 1952 جلسة تخاطب، و 2325 جلسة علاجية وترفيهية لمرضى الإدمان ونزلاء الأمراض النفسية المزمنة، حيث تم استقبالهم في المركز الترفيهي والعلاج بالعمل التابع لقسم التأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان، وجرى خلالها تعليم وتدريب النزلاء على الأعمال الحرفية واليدوية وإقامة الأنشطة الترفيهية، وكذلك عمل تمارين رياضية للمرضى في الصالة

ويعد قسم التأهيل الطبي في المستشفى هو المركز المتخصص الوحيد في العلاج المائي في المنطقة؛ حيث يحوي وحدات تخصصية في العلاج المائي تتمثل في وحدة العلاج المائي الرئيسة والمتخصصة في تأهيل كامل الجسم، ووحدة العلاج المائي للأطراف العلوية والسفلية، والعلاج بشمع البرافين، وكذلك المسبح العلاجي الوحيد في أقسام التأهيل الطبي في المنطقة.

// انتهى //

12:15ت م

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جيزان 24 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 09 ديسمبر 2020 م واسقدَّم قسم التأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان خدماته للمرضى والمراجعين خلال الفترة من يناير إلى نهاية نوفمبر الماضي لـ 6567 مستفيداً، في حين بلغ عدد الجلسات 30485 جلسة علاجية؛ حيث تم تطبيق جميع التدابير الوقائية والاحترازية خلال جائحة فيروس " كورونا " المستجد.وذلك من خلال عمل دليل إجرائي خاص للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في أقسام التأهيل الطبي، إضافةً إلى تنفيذ خطة سير عمل أثناء الجائحة مما جعل قسم التأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان هو الوحيد في المنطقة الذي استمر في استقبال وعلاج المرضى وتقديم جميع الخدمات التأهيلية للمراجعين طيلة فترة جائحة كورونا المستجد دون توقف، كما تم تخصيص رقم واتس اب خاص بقسم التأهيل الطبي في المستشفى وأرقام تواصل للرد على الاستفسارات وكذلك تقديم الاستشارات الطبية وإعادة جدولة المواعيد في القسم، حيث تم الرد من خلالها على أكثر من 500 مريض ومستفيد من خدمات الاتصال وتقديم الاستشارات الطبية وجدولة المواعيد وغيرها من الخدمات - عن بعد -.وأوضحت "صحة جازان" أن المركز استقبل 3261 حالة علاج طبيعي، وعدد 972 حالة طب طبيعي وتأهيل طبي، كما استفاد من حالات العلاج الوظيفي 1028 حالة سواءً من المرضى البالغين أو أطفال اضطرابات السلوك والنمو كالتوحد وفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتم الكشف أيضاً على 1148 حالة لمرضى علل النطق والتخاطب سواءً من المرضى البالغين أو أطفال اضطرابات السلوك والنمو.وأضافت أن عدد جلسات قسم التأهيل الطبي بلغت 30485 جلسة، حيث اشتملت على جلسات علاج طبيعي، بواقع 21013 جلسة، وكذلك 2380 زيارة طب طبيعي وتأهيل، إضافة إلى 2815 جلسة للعلاج الوظيفي، 1952 جلسة تخاطب، و 2325 جلسة علاجية وترفيهية لمرضى الإدمان ونزلاء الأمراض النفسية المزمنة، حيث تم استقبالهم في المركز الترفيهي والعلاج بالعمل التابع لقسم التأهيل الطبي في مستشفى إرادة للصحة النفسية في جازان، وجرى خلالها تعليم وتدريب النزلاء على الأعمال الحرفية واليدوية وإقامة الأنشطة الترفيهية، وكذلك عمل تمارين رياضية للمرضى في الصالة الرياضية في قسم التأهيل الطبي.ويعد قسم التأهيل الطبي في المستشفى هو المركز المتخصص الوحيد في العلاج المائي في المنطقة؛ حيث يحوي وحدات تخصصية في العلاج المائي تتمثل في وحدة العلاج المائي الرئيسة والمتخصصة في تأهيل كامل الجسم، ووحدة العلاج المائي للأطراف العلوية والسفلية، والعلاج بشمع البرافين، وكذلك المسبح العلاجي الوحيد في أقسام التأهيل الطبي في المنطقة.// انتهى //12:15ت م0041

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